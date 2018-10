Oportunitățile de internaţionalizare pe piaţa franceză s-au aflat în centrul discuţiilor purtate de secretarul de stat Mihaela Gabriela Voicilă cu producătorii români prezenți la Salonul internațional de produse alimentare SIAL-2018, cel mai important eveniment mondial în domeniu, desfăşurat în perioada 21-25 octombrie a.c., la Paris.

64 de companii din domeniul industriei agroalimentare au expus, în cadrul complexului expozițional Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, în secțiunile specializate Cured and salted meat, Confectionery, biscuits and pastry, Grocery products şi Organic products.

Alături de alţi 7.020 de expozanți din 109 ţări, producătorii români au prezentat carne si preparate din carne, produse de morărit, panificație şi patiserie, produse lactate, dulciuri, conserve legume/fructe, produse Bio, sucuri naturale, bere, aparținând brandurilor Coco Rico, Agrisol, Senapan, Albrau, Raureni, Boromir, Kosarom, Pambac, De la Ferma, Doripesco, Agricola Bacau, Toneli, Moldovan, Accasa, Orlando, Scandia Sibiu, Ecofruct, Five Continent, Sam Mills, Negro, Zimbria.

Aflaţi la SIAL alături de reprezentanții companiilor românești, secretarul de stat Mihaela Gabriela Voicilă şi Ambasadorul României la Paris, E.S. Luca Niculescu, au discutat împreună cu cei prezenţi despre valorificarea reală a oportunităţilor pe care exportatorii români le au de a-şi consolida afacerile în Franța, din perspectiva specificului pieței alimentare franceze.

Participarea companiilor românești la SIAL 2018 a fost organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în parteneriat cu asociațiile patronale ROMALIMENTA și Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR, în cadrul Programului de promovare a exportului, cu finanțare de la bugetul de stat.

La SIAL 2018 au expus firmele românești: AAylex Prod SA, Agrisol International R.O.SRL, Agrosemcu SRL, Albrau Prod SA, All Nuts SRL, Annabella Fabrica de Conserve Râureni SA, Apidava SRL, Apiprodex SRL, Apisrom SRL, Artesans del Sucre SRL, Avicarvil Food Distribution SRL, Avicola Buzau SA, Avicola Lumina SA, Avi-Giis SRL, Avirom Plus SRL, Avis Lipia SA, Betty Ice SRL, Boromir Ind SRL, Cosmfan Carmangerie SRL, Distri Fresh International SRL, Doma SRL, Doripesco Prod SRL, Dry Fruits Transilvania SRL-D, Dunicec Com SRL, Euro-Casa Prod SA, Five Continent SRL, Germino SA, Golden Foods Snacks SRL, Grande Dolceria SRL, Industrializarea Carnii (Kosarom) SA, Kalpo SRL, Lidya Walnuts SA, LTA Mondial SRL, Man Ro SRL, Marcel SRL, Mariflor Prodcom SRL, Matias SRL, Monceanu Indocasings SRL, Natural SRL, Negro 2000 SRL, Optimeat SRL, Orlando Import-Export 2001 SRL, Pambac SA, Pan Food SRL, Phonenix Ind SA, Piccolo Angelo SRL, Pirifan Distribution SRL, Porcellino Grasso SRL, Preffera Foods SA, ProdalCom SA, Prutul SA, Recunostinta Prodcom Impex SRL, Romaqua Group SA, Safir SRL, Salbac SA, Sal Tempo SRL, Sam Mills Europe SRL, Scandia Foods SRL, Tip Top Food Industry SRL, Tracian Beef SRL, Tual Fast Chance 98 SRL, Unilact Transilvania SRL, Verdesi & Co SRL, Vladalex Impex SRL.

La ediţia din acest an a târgului au participat peste 160.000 de profesioniști din 194 de ţări.