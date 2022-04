Primarul Sucevei Ion Lungu, a anunțat a astăzi că omologul său de la Cernăuți a trimis o nouă scrisoare municipalității sucevene prin care solicită mașini utilitare. Lungu a spus că scrisoare cuprinde o anexă cu mai multe tipuri de mașini din care cele mai multe sunt de salubritate. El a menționat că a trimis solicitarea ucrainenilor și la nivelul Asociației Municipiilor din România pentru a fi implicate în această campanie și alte orașe din țară. ”În toamnă când vin cele 15 autobuze electrice noi de la Solaris vom analiza oportunitatea în Consiliul Local și vom vedea dacă vom transfera către Cernăuți niște autobuze Iveco Irisbus pe care le vom scoate din circulație”, a spus Lungu. El a adăugat că săptămâna viitoare va mai trimite un nou transport de ajutoare alimentare către Cernăuți.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating