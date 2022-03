Primăria municipiului Suceava pregătește un nou transport umanitar spre orașul Cernăuți cu care este înfrățit. De data asta este vorba de patru mașini industriale de spălat și patru mașini de uscat. Primarul Ion Lungu a declarat că solicitarea a fost făcută de primarul Cernăuțiului și că cele opt utilaje mari vor costa în jur de 330.000 de lei. Lungu a spus că o sumă de 180.000 de lei a rămas necheltuită din cele 500.000 de lei aprobate ca ajutor pentru Cernăuți iar diferența de 150.000-200.000 de lei va fi alocată tot printr-o hotărâre a deliberativului local care va fi convocat în ședință de urgență.

”Ieri am primit o nouă solicitare de a asigura un ajutor umanitar către Primăria Cernăuți. De data asta e vorba de a asigura un număr de mașini industriale de spălat și de uscătoare industriale pentru 1.000 de migranți care sunt acum la Cernăuți veniți din toate părțile Ucrainei. Ca atare în urma discuției telefonice avute cu primarul de Cernăuți aseară am stabilit ca municipalitatea sucevean să cumpere 4 mașini de spălat industriale cu cuvă de 300 de litri și la fel 4 uscătoare. Din 500.000 pe care le-am aprobat în Consiliul Local ca ajutor pentru Cernăuți am cheltuit 320.000 de lei și avem o economie de 180.000 de lei. Aceste patru mașini mari de spălat industriale costă 50.000 de lei bucata. Deci 200.000 de lei pe toate patru. La fel un uscător este undeva la 32.000 de lei bucata deci 130.000 de lei toate. În total ne trebuie 330.000 de lei. Avem economia de 180.000 de lei și voi convoca deliberativul local să mai aprobe 150.000-200.000 de lei. Va fi al treilea transport spre Cernăuți după ce împreună cu Primăria Timișoara am trimis cele cinci generatoare de curent iar municipalitatea a trimis cele două tiruri cu saltele, saci de dormit, rezervoare de apă, corturi, truse de prim ajutor”, a declarat Lungu.