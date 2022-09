Clădirile Primăriei comunei Horodnic de Sus și cea în care a funcționat poșta au fost modernizate cu fonduri de la bugetul local. Primarul Valentin Luță a declarat că în momentul de față lucrările sunt finalizate în procent de circa 90%, mai fiind de realizat anumite finisaje la exterior și interior. Valentin Luță a reamintit că pentru reabilitarea primăriei a fost o alocată o sumă de peste 250.000 de lei, el precizând că această investiție trebuia realizată deoarece exteriorul clădirii era degradat.

Lucrările au constat în înlocuirea tâmplăriei, schimbarea șarpantei și a sistemului de izolare termică. De asemenea, primarul din Horodnic de spus că în scurt timp vor fi finalizate lucrările și la clădirea în care a funcționat poșta din comună. El a arătat că primăria a făcut demersuri timp de aproape cinci ani pentru a prelua această clădire, iar în cele din urmă s-a semnat un contract de închiriere pe o perioada de 15 ani. Valentin Luță a spus că cel mai probabil în această clădire vor fi amenajate două sau trei spații comerciale, care vor fi închiriate pentru a fi utilizate în folosul comunității.