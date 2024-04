Tineri din șase țări europene au inițiat provocarea digitală denumită „30 de zile pentru a-ți îmbunătăți prietenia cu mediul înconjurător”, care constă într-o serie de acțiuni zilnice menite să fie îndeplinite timp de o lună, cu scopul de a promova un comportament mai conștient și prietenos față de mediu. Această inițiativă a fost lansată în cadrul schimbului de tineri Wastepreneurship, co-finanțat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene, în care tinerii au co-creat o experiență de învățare multiculturală în timpul căreia au explorat diverse concepte privind gestionarea deșeurilor și moduri în care pot combina antreprenoriatul și creativitatea în problema gestionării deșeurilor.

Șase organizații de tineret care activează la nivelul Uniunii Europene au inițiat un context multicultural de învățare pentru 36 de participanți și 6 lideri de grup. În cadrul schimbului de tineri, aceștia au devenit familiari cu diverse metode de gestionare și sortare a deșeurilor și cum pot integra aceste practici în comunitățile lor, schițând totodată o colecție de 6 idei de afaceri prin care pot reutiliza deșeurile într-un mod util.

În cadrul acestui proiect a fost implementată inițiativa digitală denumită „30 de zile pentru a-ți îmbunătăți prietenia cu mediul înconjurător” (EN: 30 days To-Boost-Your-Environmental-Friendliness Challenge), care constă într-o serie de provocări zilnice menite să fie îndeplinite timp de o lună, cu scopul de a promova un comportament mai conștient și prietenos față de mediu. Provocările pot fi accesate aici.

“Promovarea spiritului antreprenorial și a creativității tinerilor în domeniul reutilizării și gestionării deșeurilor este, cu siguranță, o investiție indispensabilă nu numai pentru a deschide calea pentru noi idei și îmbunătățiri ale acestor tipuri de servicii, ci și pentru a regândi viitorul gestionării deșeurilor într-o perspectivă din ce în ce mai sustenabilă.“, a declarat Alina Dumitru, coordonator proiect Wastepreneurship.

Pe parcursul schimbului de tineri, aceștia au testat o selecție de metode interactive, specifice educației în context non-formal, care să îi sprijine să își dezvolte următoarele abilități: comunicare, gândire critică, creativitate, leadership, lucrul în echipă, abilități digitale. La finalul procesului de învățare participanții au primit certifícatele europene Youthpass care le atestă competențele dobândite.

Proiectul Wastepreneurship este co-finanțat prin programul Erasmus Plus al Comisiei Europene și s-a desfășurat în perioada iunie 2023 – februarie 2024, fiind coordonat de către Asociația Dear Future Self Călărași, în parteneriat cu Asociația WalkTogether (Bulgaria), Youthfully Yours Gr (Grecia), Asociația FAJUB – Federação das Associações Juvenis de Braga (Portugalia), Asociația Maek APS (Italia) și Asociación Empresarial L’alqueria Projectes Educatius (Spania).