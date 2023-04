În anul 1945 uriașul buncăr de 30 de încăperi, de sub Cancelaria Reichului, era scufundat în beznă și umezeală, electricitatea întrerupându-se sub bombardamentul neîncetat al tunurilor rusești.

Printre cei aproximativ 20 de oameni din buncăr se numărau două dintre cele mai sinistre personaje din cel de-al Treilea Reich, pe cale să se prăbușească: numărul doi din Germania, tenebrosul Martin Bormann, și ministrul nazist al Propagandei, Joseph Goebbels.

Toți așteptau în liniște, unii cu groază, alții cu nerăbdare, moartea stăpânului lor, Adolf Hitler. Știau că jurase să se sinucidă, împreună cu amanta lui în vârstă de 33 de ani, cu care se căsătorise cu numai două zile în urmă.

Afară, 100.000 de ruși cucereau străzile una după alta, copleșindu-i numeric pe nemți, din care mai rămăseseră o mână de soldați experimentați, care conduceau o adunătură pestriță de bătrâni și de tineri din Hitlerjugend, băieți care nu aveau nici 13 ani dar erau bine înarmați pentru această apocalipsă finală.

Dictatorul sovietic Iosif Stalin le ordonase generalilor săi să ocupe cu orice preț orașul înainte de 1 mai, astfel încât căderea Berlinului să poată fi anunțată la parada de la Moscova.

Hitler părea să se afle în stare de șoc, cu chipul cenușiu, brațul stâng tremurându-i incontrolabil de parcă ar fi suferit de Parkinson, cu vestonul verde pătat de sânge. Cu numai două zile în urmă, prietenul și aliatul său Benito Mussolini fusese executat de partizanii italieni și spânzurat de glezne într-o piață din Milano, iar Italia capitulase a doua zi.

Acum, Hitler aflase că locotenentul său fidel, Heinrich Himmler, îl trădase, încercând să negocieze capitularea prin intermediul Suediei neutre. Ultimul mesaj transmis din buncărul Führerului a fost ordinul de arestare și de executare a trădătorului.

Primul care a murit a fost ciobănescul german al lui Hitler, cățeaua Blondi, care a primit o capsulă de cianură pentru testarea eficienței otrăvii. La primele ore ale după-amiezii, Hitler și-a adunat ultimii susținători care îi mai rămăseseră, le-a strâns mâinile abătut și și-a luat un rămas-bun apatic de la ei. Imediat după ora 3, a condus-o pe Eva în sufrageria lor din partea de dedesubt a buncărului și a închis ușa. Aici îl așteptau două pistoale încărcate și două capsule cu cianură.

În sfârșit, la ora 4, valetul lui Hitler, însoțit de Goebbels, Bormann și de doi generali, au deschis ușa încăperii. Eva zăcea moartă, fiind otrăvită, iar Hitler era prăbușit pe scaunul său, cu o gaură de glonț în tâmpla dreaptă.

Supuși până în ultima secundă, susținătorii au cărat cele două cadavre în curtea buncărului, le-au stropit cu benzină și le-au dat foc. Pe urmă, au dat onorul cadavrelor în flăcări, cu un ultim salut nazist.

La scurt timp după aceasta, Goebbels și soția sa, Magda, și-au otrăvit cei șase copii, apoi s-au sinucis, Magda delirând mândră: „Vezi, avem parte de-o moarte onorabilă”.

Bormann a reușit să iasă din buncăr, dar a murit și el, nu în luptă, ci după ce a luat otravă, pentru a nu cădea viu în mâinile rușilor. Cadavrul i-a fost îngropat sub dărâmături.

La ora 10:50, în aceeași seară, soldații ruși au cucerit în sfârșit Reichstag-ul, însă trupele victorioase au fost îndepărtate rapid de agenții din SMERȘ, direcție a agenției sovietice a securității statului.

Cadavrul incinerat al lui Hitler i-a fost dus în secret lui Stalin la Moscova și abia după ani de zile rușii au dezvăluit că trupul lui Hitler fusese, într-adevăr, găsit.

O săptămână mai târziu, ceea ce mai rămăsese din guvernul nazist a semnat capitularea necondiționată.

Reich-ul de o mie de ani al lui Hitler a murit după numai 13 ani.

Tot la 30 aprilie:

1396: Începe la Dijon ultima cruciadă, sub comanda burgundului Jean de Nevers (Jean cel Neînfricat).

1803: Președintele Thomas Jefferson încheie cu Napoleon Achiziția Louisianei, având o suprafață de aproximativ 2.157.460 kilometri pătrați, dublând suprafața SUA.

1883: Moare la Paris pictorul francez Édouard Manet.

Geo Alupoae, critic de teatru.