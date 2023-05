Primăria comunei Șcheia a fost premiată de Uniunea Europeană pentru excelență în buna guvernare fiind singura din județ care a fost onorată cu această distincție. ”Eticheta Europeană pentru Excelență în Buna Guvernare-EloGE” a fost înmânată primarului Vasile Andriciuc în cadrul unui eveniment organizat joi la Palatul Victoria de către Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu Consiliul Europei, iniţiator al proiectului. Festivitatea de premiere s-a făcut în prezența secretarului general al Guvernului, Marian Neacșu, a consilierului de stat Laszlo Borbely, cel care coordonează Departamentul pentru dezvoltare durabilă a Guvernului României, a președintelui Comisiei de Naționale de Evaluare, Victor Moraru – director general al Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare și a directorului Direcției de comunicare, proiecte și relații externe din cadrul Institutului Național de Administrație, Iuliana Leca.

Eticheta Europeană pentru Excelență în Buna Guvernare-EloGE” este un premiu acordat de către Consiliul Europei autorităților administrației publice locale în baza unei analize făcute printr-un mecanism european și internațional de evaluare. În cadrul procedurii se analizează calitatea guvernări locale și reprezintă o modalitate de certificare, de apreciere și de recunoaștere a acelor autorități publice locale a căror activitate se desfășoară la standarce internaționale.

”Felicitări întregului aparat administrativ al Primăriei Șcheia pentru implicarea și profesionalismul de care au dat dovadă. Dezvoltarea sustenabilă a comunei Șcheia este atinsă atunci când funcționarii publici din Primărie înțeleg că trebuie să lucreze la standarde și după principii europene”, a declarat Andriciuc.

În cadrul programului, aflat la prima ediţie în România, s-au înscris 58 de unităţi administrativ teritoriale, din 22 de judeţe ale ţării. 30 de autorităţi ale administraţiei publice locale din România – 4 consilii judeţene, 6 municipii, 6 oraşe şi 14 comune- au fost premiate cu „Eticheta Europeană pentru Excelenţă în Buna Guvernare” (EloGE).

Cele 12 principii ale bunei guvernări democratice stabilite de către Consiliul Europei sunt: participarea cetăţenilor, desfăşurarea corectă a alegerilor şi reprezentarea; receptivitate; eficienţă şi eficacitate; deschidere şi transparenţă; stat de drept; comportament etic; capacitate şi competenţă; inovare şi deschidere către noutate; sustenabilitate şi orientare pe termen lung; management financiar solid; drepturile omului, diversitate culturală şi coeziune socială; responsabilitate.