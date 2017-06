Primăria Suceava a preluat ștrandul de la Ițcani și va încerca să atragă fonduri europene pentru a-l moderniza și a-l reda circuitului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. Bazinul ar putea fi încălzit. Primarul a afirmat că ștrandul a fost cuprins în proiectul european „Centrul multifuncțional Ițcani”, unde mai figurează un sediu de primărie și cinematograful „Arta”. În februarie, Consiliul Local Suceava a aprobat rezilierea contractului de asociere încheiat cu firma care administra ștrandul. Decizia s-a luat după ce firma a intrat în insolvență.

