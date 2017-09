Primăria Suceava va apela la executări silite în cazul firmelor și la popriri în cazul persoanelor fizice, pentru recuperarea datoriilor scadente, la 30 septembrie, pentru impozitele și taxele locale.

Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a spus că situația este jenantă, dar altă soluție nu există. Primarul a menționat că suma neîncasată se cifrează la 7,5 milioane de lei, din care datoriile scadente ale persoanelor juridice totalizează 5,4 milioane.

Ion Lungu a adăugat că pentru impulsionarea colectării dărilor locale, la Biroul de Executări Silite au mai fost angajate 16 persoane.