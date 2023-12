Primăria municipiului Suceava asfaltează cinci străzi balastate din cartierele Zamca, Ițcani și Burdujeni-sat. Este vorba de strada Zimbrului din Zamca, strada Pictor Romeo Calancea din Ițcani și străzile Alunului, Pictor Panaiteanu și Tiberiu Popeia din Burdujeni sat. Străzile au o lungime totală de 3,85 kilometri iar lucrările de modernizare vor costa 7,3 milioane de lei. Studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investițiilor vor fi aprobați în ședința de Consiliu Local din această săptămână în baza unor proiecte inițiate de primarul Ion Lungu. Modernizarea străzii Pictor Panaiteanu va costa cel mai mult adică 3,8 milioane de lei. Strada are o lungime de 1,945 de kilometri dar în acest caz vor mai fi modernizate două străzi laterale în lungime de 25 de metri fiecare și o intersecție laterală și de asemenea vor fi construite patru podețe. Strada Zimbrului din cartierul Zamca are o lungime de 287 de metri iar modernizarea ei va costa 637.292 de lei. Aici vor fi amenajate și 22 de locuri de parcare. Modernizarea străzii Alunului în lungime de 496 de metri va costa 1,156 de milioane de lei, a străzii Tiberiu Popeia în lungime de 364 de metri va costa 911.616 lei iar modernizarea străzii Pictor Romei Calancea se va ridica la 1,757 milioane de lei. Toate sumele conțin TVA. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni.

