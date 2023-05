Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că va depune la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale un proiect privind înființarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice. Lungu a spus că acest centru va fi construit la Mitocu Dragormiei pe locul unde a fost stația de apă a municipalității. ”Vor fi clădiri moderne cu emisii zero. De acest centru vor beneficia persoanele peste 65 de ani dar mai pot beneficia și 25 de persoane cu îngrijiri la domiciliu și 50 de persoane care să aibă asistență zilnică”, a explicat Ion Lungu.

