Primăria Suceava în parteneriat cu Mănăstirea Teodoreni vor planta 240.000 de arbori pe Dealul Mănăstirii pe o suprafață de 5,85 de hectare. Primarul Ion Lungu a declarat că proiectul este finanțat cu bani europeni atrași prin PNRR în sumă de 700.000 de euro. Printre speciile de arbori care vor fi plantate se numără stejar, gorun și salcâm. ”Ceea ce vrem să facem are dublu rol. În primul rând de creștere a zonelor verzi și apoi de stopare a alunecărilor de teren”, a spus Lungu. El a menționat că proiectul se află în faza depunerii documentației pentru a obține acordul de mediu. ”Sperăm ca acordul de mediu să fie dat cât mai repede astfel încât poate începem lucrările din acest an dacă nu cel târziu din primăvara anului viitor. Suntem și în luptă cu timpul pentru că proiectele PNRR au ca termen de finalizare anul 2026”, a mai spus Ion Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating