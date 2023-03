Viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi, a anunțat ca municipalitatea a început să strîngă panourile publicitare de pe domeniul public. „Amplasarea panourile stradale pe trotuare este interzisă, un lucru cunoscut, dar nu de toată lumea. Motiv pentru care, curățenia de primăvară a început și prin ridicarea panourilor publicitare amplasate pe trotuarele din municipiul Suceava, după ce persoanele care le dețin au fost notificate de Poliția Locală în prealabil. Mai mult, rezervarea locurilor de parcare este interzisă și am făcut colecție și de lădițe/ cauciucuri/ diferite “blocatoare”. Regulile sunt făcute pentru a fi respectate, iar curățenia odată făcută, trebuie menținută!”, a declarat Harsovschi.

