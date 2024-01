Bugetul municipiului pentru anul 2024 va fi de aproximativ 889,7 milioane de lei însemnând 89,99% din bugetul anului trecut. Așa arată simularea făcută de municipalitate și prezentată de primarul Ion Lungu în cadrul unei conferință de presă. Lungu a precizat că unele cifre vor suferi unele modificări precum cele de la capitolul fonduri europene. ”De exemplu la –proiecte europene acolo unde suntem obligați să punem 30% mai mult ca rezervă de buget. Așa spune o ordonanță dată în luna noiembrie de către Guvern în ideea că apar creșteri de prețuri și alte cheltuieli neprevăzute. Din păcate pe PNRR sunt foarte multe cheltuieli neeligibile de peste 30% ajungând chiar la 50% la unele proiecte. De exemplu suntem în faza finală de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la aqua park. Inițial era valoarea de 23 de milioane de euro iar acum cu rezerva de buget de 30% urcă a 29 de milioane de euro. Mergem pe ideea că acești bani nu o să-i cheltuim”, a explicat Lungu. El a arătat că pentru reparații străzi va fi alocată o sumă consistentă de 50 milioane de lei iar pentru învățământ de 204 milioane de lei. ”Cheltuielile de personal rămân la fel ca anul trecut, subvențiile vor fi și ele aproximativ ca cele din 2023 dar diminuăm banii la bunuri și servicii”, a mai spus Ion Lungu.

