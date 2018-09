Primăria Suceava ar urma să cumpere de la TASA pentru activele aflate pe strada Traian Vuia, cu 550.000 de euro, prețul negociat de cei de la societatea publică de transport local, TPL. Suma este mai mică cu 118.000 de euro decât cea rezultată din evaluarea făcută de Primărie anul trecut. Primarul Ion Lungu a declarat că acolo va fi amenajat sediul pentru firma de transport a Asociației Metropolitane. De altfel, el a precizat că un prim proiect major al Asociației vizează achiziționarea de mijloace de transport cu fonduri europene. Primarul a amintit că pe strada Căpitan Grigore Andrei din Burdujeni Sat va fi construit sediul diviziei electrice de transport călători.

