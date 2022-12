Primarul de la Siret, Adrian Popoiu, este dezamăgit de faptul că România nu a fost admisă în spațiul Schengen, după ce s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul a declarat: „2022 a fost un an total atipic, special, și plin de provocări. Din nefericire, pe noi, războiul din Ucraina ne-a cam dărâmat, dar iată că am făcut față acestei mari provocări privind gestionarea refugiaților și am dat un exemplu bun Europei, lumii întregi. Singura mea durere este aceea că nu am intrat în spațiul Schengen, mult dorit de noi toți”. Adrian Popoiu a completat: „Am fost lăudați pentru felul în care am gestionat criza refugiaților ucraineni. La Siret, precum și la Isaccea și la Sighetu Marmației, am răspuns atât de frumos refugiaților care au fugit din calea războiului, iar meritele noastre cumva au rămas acolo. Însă, consfințirea acestui merit era și intrarea în spațiul Schengen”. Primarul Popoiu a mai spus că Siretul și-a recuperat banii cheltuiți pentru a sprijini refugiații ucraineni.