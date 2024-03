Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost invitatul special la ”Balului Mărțișorului” organizat de Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Suceava. Lungu a oferit doamnelor câte o lalea la rându-i fiind cadorisit cu mărțișoare. ”Am sărbătorit sosirea primăverii la „Balul Mărțișorului „, organizat de Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Suceava, al cărui președinte este Vasile Palaghiu, Cetățean de Onoare al municipiului Suceava. Am arătat aprecierea și respectul comunității, acestor oameni ce au contribuit la construcție și dezvoltarea orașului nostru”, a transmis Lungu.

