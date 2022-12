Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a făcut astăzi bilanțul pentru anul care stă să se încheie. Primarul a arătat că 2022 a fost un an bun, un an al dezvoltării, trecând în revistă nu mai puțin de 50 de realizări. ”Anul 2022 a fost un an bun la Primăria Suceava, un an al dezvoltării, al investițiilor” a concluzionat Ion Lungu. Vă prezentăm integral cele 50 de realizări ale primarului Ion Lungu:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

BILANȚ Anul 2022

1. SUCEAVA A FOST SELECTATĂ ÎN PRIMELE 100 DE ORAȘE EUROPENE INTELIGENTE ȘI NEUTRU CLIMATIC PÂNĂ ÎN ANUL 2030;

2.A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU 50 AUTOBUZE ELECTRICE NOI PENTRU ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ LA SUCEAVA;

3. AVEM ÎN LUCRU DOCUMENTAȚIA PENTRU PARC FOTOVOLTAIC PE O SUPRAFAȚĂ DE 30,5 HA;

4. A FOST REALIZATĂ ORGANIZAREA ȘANTIERULUI PENTRU SALA POLIVALENTĂ 5000 LOCURI;

5. SE LUCREAZĂ LA BAZA DE SPORT TIP 1, TEREN DE FOTBAL LA DIMENSIUNI UEFA;

6. S-A DAT ÎN FUNCȚIUNE CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL ”ARTA” IȚCANI;

7. A FOST DATĂ ÎN FUNCȚIUNE PIAȚA ”GEORGE ENESCU” MODERNIZATĂ;

8. A FOST FINALIZATĂ GRĂDINIȚĂ NOUĂ CENTRU;

9. A FOST FINALIZATĂ ADUCȚIUNEADE GAZ METAN ÎN BURDUJENI-SAT ȘI ÎN CARTIERUL TINEREȚII;

10. A FOST PUSĂ ÎN FUNCȚIUNE SERĂ FLORICOLĂ;

11. A FOST REABILITATĂ ȘI ECHIPATĂ INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ A COLEGIULUI TEHNIC ”PETRU MUȘAT”;

12. AU SOSIT ÎN ACEST AN 11 AUTOBUZE ELECTRICE NOI DE LA FIRMA SOLARIS;

13. A FOST FINALIZAT TRONSONUL NR. 2 RUTA ALTERNATIVĂ SUCEAVA-BOTOȘANI, PE STRADA APEDUCTULUI;

14. A FOST REABILITAT COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ;

15. AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE MODERNIZARE LA ȘTRANDUL IȚCANI;

16. AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE LA PRIMUL CORP ÎNCĂLZIT ÎN CENTRUL COMERCIAL BAZAR;

17. A FOST FINALIZATĂ GRĂDINIȚA DIN CURTEA COLEGIULUI NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU”;

18. A FOST APROBATĂ TEMA DE PROIECTARE A PARCULUI ”ȘIPOTE”, A AVUT LOC LICITAȚIA PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI;

19. SE LUCREAZĂ LA TEMA DE PROIECTARE AMENAJARE PĂDUREA PARC ZAMCA, FIIND APROBATĂ COMISIA DE SPECIALIȘTI;

20. SE LUCREAZĂ LA PROIECTUL DE REABILITARE A CURȚII DOMNEȘTI;

21. SE LUCREAZĂ LA PROIECTUL PENTRU CREȘA MARE ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA – DEALUL MĂNĂSTIRII;

22. SE LUCREAZĂ LA GRĂDINIȚA IȚCANI;

23. AU DEMARAT LUCRĂRILE PROIECTULUI CORP CLĂDIRE CU SĂLI DE CLASĂ PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” PE FONDURI EUROPENE;

24. ESTE ÎN CURS DE FINALIZARE CONTRACTUL ”SISTEM DE MANAGEMENT ȘI MODELARE URBANĂ DESTINAT MODERNIZĂRII ȘI FLUIDIZĂRII TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA”;

25. A FOST FINALIZATĂ REȚEAUA DE CANALIZARE PENTRU APĂ MENAJERĂ CU STAȚII DE POMPARE PE STRĂZILE DOBRILĂ EUGEN, MOLIDULUI ȘI FĂGETULUI;

26. S-A APROBAT CONSTRUIREA UNEI CREȘE NOI ÎN ZONA TĂTĂRAȘI;

27. S-AU SEMNAT CONTRACTE DE FINANȚARE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE: CLĂDIREA DOMENIULUI PUBLIC, CANTINA ASISTENȚEI SOCIALĂ, CANTINA C.N. ”PETRU RAREȘ”;

28.S-A APROBAT CONTRACTUL PENTRU REABILITARE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 ”ION CREANGĂ” OBCINI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 IȚCANI;

29. S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REABILITARE CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN ZONA CENTRALĂ ȘI ASOCIAȚIA NR. 3;

30. S-A APROBAT CONTRACTUL PENTRU REABILITAREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR COLEGIULUI ”MIHAI EMINESCU” ȘI BLOCULUI ”LAMĂ” ARENI;

31. S-A APROBAT CONTRACTUL DE REABILITARE A ILUMINATULUI PUBLIC PE 20 DE STRĂZI PRIN AGENȚIA FONDULUI DE MEDIU;

32. S-AU MONTAT 7 STAȚII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICĂ ÎN ORAȘ CU FONDURI DE LA ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU;

33. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTUL ”GIS URBAN”;

34. A FOST APROBAT LA MINISTERUL DEZVOLTĂRII PLANUL URBANISTIC GENERAL-PUG;

35. A FOST APROBAT PROIECTUL ”100 DE INSULE ECOLOGICE” ȘI 2 CAV (CENTRE APORT VOLUNTAR);

36. SE LUCREAZĂ LA DOCUMENTAȚIA PENTRU PARCARE SUPRATERANĂ STRADA ȘTEFAN TOMȘA;

37. SE LUCREAZĂ LA DOCUMENTAȚIA PENTRU GRĂDINIȚA NOUĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN CARTIER OBCINI;

38. A FOST LICITAT PROIECTUL PENTRU AQUA PARK;

39.S-A REALIZAT STATUIA LUI IACOB ZADIK;

40. AM SPRIJINIT TOATE SPORTURILE DIN SUCEAVA, ÎN MOD SPECIAL HANDBAL MASCULIN ȘI FOTBAL;

41. A FOST REABILITAT BAZINUL DE ÎNOT DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3;

42. A FOST MODERNIZATĂ SALA DE SPORT DE LA LICEUL SPORTIV;

43.AM PREMIAT PERFORMANȚELE OLIMPICE, ATÂT CEA ȘCOLARĂ, CÂT ȘI CEA SPORTIVĂ;

44. AM SĂRBĂTORIT PESTE 100 DE CUPLURI DE AUR, CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE;

45. AM SPRIJINIT FINANCIAR UNITĂȚILE DE CULT DIN ORAȘUL NOSTRU, ÎN MOD SPECIAL LUCRĂRILE LA SEDIUL ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR ȘI A CATEDRALEI NAȘTEREA DOMNULUI DIN MUNICIPIU.

46. AM TRIMIS AJUTOARE ALIMENTARE ȘI MATERIALE LA CERNĂUȚI, ORAȘ CU CARE SUNTEM ÎNFRĂȚIT;

47. SUCEAVA A FOST PREMIATĂ DE SOCIETATEA ROMÂNĂ DE SMART CITY ROMÂNIA;

48.AM PRIMIT DISTINCȚIA DE BEST ELECTRIC – CITY;

49. AM PRIMIT PREMIUL DE EXCELENȚĂ ”INVESTIȚII ÎN REGENERARE URBANĂ SPAȚII PUBLICE” LA GALA AMR;

50. AM ORGANIZAT ZILELE ORAȘULUI SUCEAVA, LA CARE AU CÂNTAT: INNA, ANDRA SI THE MOTANS;