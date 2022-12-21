Primarul Ion Lungu la ceas de bilanț: ”A fost un an bun la Primăria Suceava, un an al dezvoltării, al investițiilor” (FOTO)
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a făcut astăzi bilanțul pentru anul care stă să se încheie. Primarul a arătat că 2022 a fost un an bun, un an al dezvoltării, trecând în revistă nu mai puțin de 50 de realizări. ”Anul 2022 a fost un an bun la Primăria Suceava, un an al dezvoltării, al investițiilor” a concluzionat Ion Lungu. Vă prezentăm integral cele 50 de realizări ale primarului Ion Lungu:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
BILANȚ Anul 2022
1. SUCEAVA A FOST SELECTATĂ ÎN PRIMELE 100 DE ORAȘE EUROPENE INTELIGENTE ȘI NEUTRU CLIMATIC PÂNĂ ÎN ANUL 2030;
2.A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU 50 AUTOBUZE ELECTRICE NOI PENTRU ZONA URBANĂ FUNCȚIONALĂ LA SUCEAVA;
3. AVEM ÎN LUCRU DOCUMENTAȚIA PENTRU PARC FOTOVOLTAIC PE O SUPRAFAȚĂ DE 30,5 HA;
4. A FOST REALIZATĂ ORGANIZAREA ȘANTIERULUI PENTRU SALA POLIVALENTĂ 5000 LOCURI;
5. SE LUCREAZĂ LA BAZA DE SPORT TIP 1, TEREN DE FOTBAL LA DIMENSIUNI UEFA;
6. S-A DAT ÎN FUNCȚIUNE CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL ”ARTA” IȚCANI;
7. A FOST DATĂ ÎN FUNCȚIUNE PIAȚA ”GEORGE ENESCU” MODERNIZATĂ;
8. A FOST FINALIZATĂ GRĂDINIȚĂ NOUĂ CENTRU;
9. A FOST FINALIZATĂ ADUCȚIUNEADE GAZ METAN ÎN BURDUJENI-SAT ȘI ÎN CARTIERUL TINEREȚII;
10. A FOST PUSĂ ÎN FUNCȚIUNE SERĂ FLORICOLĂ;
11. A FOST REABILITATĂ ȘI ECHIPATĂ INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ A COLEGIULUI TEHNIC ”PETRU MUȘAT”;
12. AU SOSIT ÎN ACEST AN 11 AUTOBUZE ELECTRICE NOI DE LA FIRMA SOLARIS;
13. A FOST FINALIZAT TRONSONUL NR. 2 RUTA ALTERNATIVĂ SUCEAVA-BOTOȘANI, PE STRADA APEDUCTULUI;
14. A FOST REABILITAT COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ;
15. AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE MODERNIZARE LA ȘTRANDUL IȚCANI;
16. AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE LA PRIMUL CORP ÎNCĂLZIT ÎN CENTRUL COMERCIAL BAZAR;
17. A FOST FINALIZATĂ GRĂDINIȚA DIN CURTEA COLEGIULUI NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU”;
18. A FOST APROBATĂ TEMA DE PROIECTARE A PARCULUI ”ȘIPOTE”, A AVUT LOC LICITAȚIA PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI;
19. SE LUCREAZĂ LA TEMA DE PROIECTARE AMENAJARE PĂDUREA PARC ZAMCA, FIIND APROBATĂ COMISIA DE SPECIALIȘTI;
20. SE LUCREAZĂ LA PROIECTUL DE REABILITARE A CURȚII DOMNEȘTI;
21. SE LUCREAZĂ LA PROIECTUL PENTRU CREȘA MARE ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA – DEALUL MĂNĂSTIRII;
22. SE LUCREAZĂ LA GRĂDINIȚA IȚCANI;
23. AU DEMARAT LUCRĂRILE PROIECTULUI CORP CLĂDIRE CU SĂLI DE CLASĂ PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” PE FONDURI EUROPENE;
24. ESTE ÎN CURS DE FINALIZARE CONTRACTUL ”SISTEM DE MANAGEMENT ȘI MODELARE URBANĂ DESTINAT MODERNIZĂRII ȘI FLUIDIZĂRII TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA”;
25. A FOST FINALIZATĂ REȚEAUA DE CANALIZARE PENTRU APĂ MENAJERĂ CU STAȚII DE POMPARE PE STRĂZILE DOBRILĂ EUGEN, MOLIDULUI ȘI FĂGETULUI;
26. S-A APROBAT CONSTRUIREA UNEI CREȘE NOI ÎN ZONA TĂTĂRAȘI;
27. S-AU SEMNAT CONTRACTE DE FINANȚARE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE: CLĂDIREA DOMENIULUI PUBLIC, CANTINA ASISTENȚEI SOCIALĂ, CANTINA C.N. ”PETRU RAREȘ”;
28.S-A APROBAT CONTRACTUL PENTRU REABILITARE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 ”ION CREANGĂ” OBCINI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 IȚCANI;
29. S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REABILITARE CLĂDIRI REZIDENȚIALE ÎN ZONA CENTRALĂ ȘI ASOCIAȚIA NR. 3;
30. S-A APROBAT CONTRACTUL PENTRU REABILITAREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR COLEGIULUI ”MIHAI EMINESCU” ȘI BLOCULUI ”LAMĂ” ARENI;
31. S-A APROBAT CONTRACTUL DE REABILITARE A ILUMINATULUI PUBLIC PE 20 DE STRĂZI PRIN AGENȚIA FONDULUI DE MEDIU;
32. S-AU MONTAT 7 STAȚII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICĂ ÎN ORAȘ CU FONDURI DE LA ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU;
33. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTUL ”GIS URBAN”;
34. A FOST APROBAT LA MINISTERUL DEZVOLTĂRII PLANUL URBANISTIC GENERAL-PUG;
35. A FOST APROBAT PROIECTUL ”100 DE INSULE ECOLOGICE” ȘI 2 CAV (CENTRE APORT VOLUNTAR);
36. SE LUCREAZĂ LA DOCUMENTAȚIA PENTRU PARCARE SUPRATERANĂ STRADA ȘTEFAN TOMȘA;
37. SE LUCREAZĂ LA DOCUMENTAȚIA PENTRU GRĂDINIȚA NOUĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN CARTIER OBCINI;
38. A FOST LICITAT PROIECTUL PENTRU AQUA PARK;
39.S-A REALIZAT STATUIA LUI IACOB ZADIK;
40. AM SPRIJINIT TOATE SPORTURILE DIN SUCEAVA, ÎN MOD SPECIAL HANDBAL MASCULIN ȘI FOTBAL;
41. A FOST REABILITAT BAZINUL DE ÎNOT DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3;
42. A FOST MODERNIZATĂ SALA DE SPORT DE LA LICEUL SPORTIV;
43.AM PREMIAT PERFORMANȚELE OLIMPICE, ATÂT CEA ȘCOLARĂ, CÂT ȘI CEA SPORTIVĂ;
44. AM SĂRBĂTORIT PESTE 100 DE CUPLURI DE AUR, CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE;
45. AM SPRIJINIT FINANCIAR UNITĂȚILE DE CULT DIN ORAȘUL NOSTRU, ÎN MOD SPECIAL LUCRĂRILE LA SEDIUL ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR ȘI A CATEDRALEI NAȘTEREA DOMNULUI DIN MUNICIPIU.
46. AM TRIMIS AJUTOARE ALIMENTARE ȘI MATERIALE LA CERNĂUȚI, ORAȘ CU CARE SUNTEM ÎNFRĂȚIT;
47. SUCEAVA A FOST PREMIATĂ DE SOCIETATEA ROMÂNĂ DE SMART CITY ROMÂNIA;
48.AM PRIMIT DISTINCȚIA DE BEST ELECTRIC – CITY;
49. AM PRIMIT PREMIUL DE EXCELENȚĂ ”INVESTIȚII ÎN REGENERARE URBANĂ SPAȚII PUBLICE” LA GALA AMR;
50. AM ORGANIZAT ZILELE ORAȘULUI SUCEAVA, LA CARE AU CÂNTAT: INNA, ANDRA SI THE MOTANS;
Primarul Ion Lungu la ceas de bilanț: ”A fost un an bun la Primăria Suceava, un an al dezvoltării, al investițiilor” (FOTO),