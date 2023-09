Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a sărbătorit în avans Ziua Persoanelor Vârstnice fiind prezent la evenimentul organizat de asociația județeană a pensionarilor.

Seniorii noștri sunt o resursă importantă a societății, ei sunt piatra de temelie a solidarității dintre generații și a coeziunii familiale. Prin efortul lor s-a construit acest oraș, să-i prețuim și să le arătăm respectul cuvenit.

Am transmis mesajul municipalității, i-am asigurat de toată aprecierea comunității.

Așa cum se știe începând cu data de 1 octombrie 2023, pensionarii din orașul nostru vor circula gratuit pe toate mijloacele de transport public local. LA MULȚI ANI ȘI MULTĂ SĂNĂTATE DRAGI PENSIONARI!”, a transmis Lungu.