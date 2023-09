Militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Volovăț, au intervenit în noaptea de joi spre vineri pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Volovăț. La sosirea echipajelor, acoperișul casei ardea generalizat, existând pericolul de propagare la întreaga locuință, dar și la construcțiile anexe din apropiere. Incendiul a fost lichidat la ora 4:10. Acoperișul a ars pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar plafonul s-a degradat pe aproximativ 50 de metri pătrați. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect de la un boiler.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei de locuit și anexele gospodărești, cu bunurile aferente.