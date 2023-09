Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat astăzi la deschiderea noului an școlar 2023-2024, la Școala Gimnazială și Grădinița „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, care aparțin de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. ”Am participat cu bucurie și emoție la deschiderea Noului An Școlar 2023-2024, la Școala Gimnazială și Grădinița „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, care aparțin Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Am transmis mesajul municipalității. Am constatat o foarte bună colaborare între familie-școală – biserică și autoritatea locală. Avem nevoie mai mult ca oricând astăzi, de o educație moral-creștină a copiilor noștri pentru a face față provocărilor în aceste vremuri tulburi. Un an binecuvântat cu realizări și performanță școlară, elevilor, preșcolarilor și deopotrivă cadrelor didactice”, a declarat Ion Lungu. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu PS Damaschin Dorneanul.