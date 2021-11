Primarul Sucevei Ion Lungu a organizat în această săptămână comandamente de lucru la un număr de 15 șantiere de investiții deschise pe raza municipiului declarându-se nemulțumit de ritmul de lucru la un număr de 6 investiții și satisfăcut de cum se lucrează la celelalte 9 obiective.

Primarul a arătat că se lucrează satisfăcător la: modernizarea pieței George Enescu, modernizarea ștrandului Ițcani, extinderea rețelei de energie electrică și iluminat public cartier Europa, încălzirea Bazarului Suceava, grădinița nouă din centru – str. Dobrogeanu Gherea, grădinița noua din Ițcani, sera floricolă, autobaza electrică.

Lungu s-a arătat nemulțumit de ritmul cu care se lucrează la ruta alternativă Suceava – Botoșani – tronson nr. 2, centrul multifuncțional Ițcani, modernizarea străzii Crângului, extindere gaz metan Burdujeni sat, modernizarea străzii Vasile Pârvan, canalizare cu stația de pompare pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului și Făgetului. ”Sunt întârzieri la aceste lucruri mai ales că nu avem datorii, banii fiind asigurați din fonduri europene sau din creditul de trezorerie pe care l-am angajat în acest an”, a spus Lungu. El a menționat că principala problemă constatată pe teren este lipsa forței de muncă calificate. ”Este un paradox, problema nu sunt banii ci lipsa forței de muncă. Vom face presiuni la firmele de construcții să recupereze întârzierile înregistrate și vom continua aceste comandamente la fața locului”, a mai spus Ion Lungu.