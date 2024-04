Primarul Sucevei Ion Lungu, a ținut să le transmită celor din PSD că ”municipiul Suceava este demult în fruntea țării”. El a făcut această precizare după ce candidatul social democrat la funcția de primar, Vasile Rîmbu, a declarat după înregistrarea candidaturii la Biroul Electoral Municipal că vrea să câștige Primăria pentru a duce Suceava în fruntea țării. ”Am văzut că cei de la PSD vor să ducă Suceava în fruntea țării. Vreau să le aduc la cunoștință că poate nu știu că Suceava este demult în fruntea țării. Avem multe proiecte cu fonduri europene ultimul este acesta că suntem între primele trei orașe din România alături de Cluj-Napoca și București-sectorul 2 și 100 de orașe din Europa care primesc bani europeni pentru ”Climatic City”. Suntem singurul oraș din România care are transport ecologic în totalitate, are transport metropolitan cu autobuze electrice și nu în ultimul rând are singura centrală termică pe biomasă din țară. Deci suntem în fruntea țării. Le aduc la cunoștință celor de la PSD că Suceava e demult în fruntea țării”, a explicat Ion Lungu.