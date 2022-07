Primarul Sucevei Ion Lungu a constatat că fotbalul sucevean se află în al 12-lea ceas și a recomandat cluburilor Foresta și Juniorul să fuzioneze pentru viitorul acestui sport în municipiul reședință de județ. El a precizat că recomandarea o face în nume particular arătând că are atâta maturitate să nu se bage în problemele echipei de fotbal întrucît mulți primari au făcut-o și au ajuns în altă parte. Primăria Suceava, a spus Lungu, nu face decât să asigure finanțarea echipei. ”Cred că ar fi binevenită o fuzuine între Foresta și Juniorul ca să valorifice potențialul fotbalului local. Asta este părerea mea personală că ar trebui o fuziune”, a spus Lungu. El a făcut un apel către toți oamenii de fotbal din Suceava începând cu Dorin Goian care vor să se implice să vină să ajute fotbalul sucevean. ”Am spus de multe ori că eu nu sunt de acord cu ce se întâmplă la fotbal în sensul că aducem jucători din Serbia, din Croația și nu valorificăm potențialul nostru. Ați văzut ce s-a întâmplat în anul 2017 când Foresta nu mai putea primi finanțări pentru că avea o datorie de 500.000 de lei la Finanțe. Atunci am luat o inițiativă am zis să dăm fiecare câte 1.000 de lei și am dat și m-au ironizat mulți. Nimeni nu a dat acei bani și a venit și a plătit acele datorii niște oameni de afaceri din Moldova, din Basarabia. Ca atare ei sunt acționari acolo și au dictat probabil strategia. La fotbal ar trebuie făcută o fuziune ca să putem valorifica resursa fotbalistică locală. O spun public că nu mai sunt de acord cu aceste experimente să aducem antrenori, jucători de pe lună, de pe nu știu unde. Eu le-am spus mai în glumă mai în serios că dacă era Ted antrenor eram promovați azi. Ted e antrenorul care a fost la Rapid, CFR și acum e rezervă de vreme rea. Când nu e antrenor principal acolo vine Ted”, a spus Ion Lungu. El a mai arătat că sunt multe orgolii și face apel către grupurile din jurul fotbalului să se unească și să facă treabă cu promisiunea că Primăria Suceava va asigura finanțarea. Până acum municipalitatea suceveană a dat 750.000 de lei către Foresta.