Regele Charles al III-lea își dorește să arate că poate să renunțe la blândețe, astfel că primul ,,decret” al acestuia vizează exilarea Prințului Harry din Regatul Unit, conform The Daily Beast. Acest scenariu îl urmează pe cel din 1936, atunci când a avut loc abdicarea lui Edward al VIII-lea, notează click.ro.

Atunci când s-a luat aceasta decizie, Edward și soția lui au fost nevoiți să trăiască în afara granițelor Regatului Unit. O sursă de la Buckingham a relatat cum au fost priviți cei doi de către britanici.

„Maniera în care a tratat familia regală abdicarea a făcut ca fostul rege și consoarta sa să fie priviți de aproape toți britanicii ca niște oameni mărunți, nedemni de încredere și chiar trădători. A fost o operațiune măiastră, la care a lucrat neobosită mai ales Regina Mamă”, a mărturisit aceasta, conform sursei citate.

Mai mult decât atât, un fost angajat al Palatului a dezvăluit că discursul Regelui Charles la urcarea pe tron nu a însemnat o împăcare, iar faptul că le-a întins lui Harry și Meghan o ramură de măslin reprezintă doar o încurajare „să-și clădească o nouă viață peste Ocean”.

