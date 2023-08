Prințul Harry este din nou în prim-plan, de această datorită datorită unui documentar pe platforma de streaming Netflix. „Invictus: Trup și Suflet” este o serie de mai multe documentare dedicate Jocurilor Invictus, iar Harry a abordat mai multe subiecte extrem de personale, potrivit click.ro.

Printre altele, el a discutat și pierderea mamei sale la o vârstă atât de fragedă, de doar 12 ani. „A-mi pierde mama la o vârstă atât de fragedă a fost o traumă pe care nu am fost niciodată conștient. Nu am discutat-o, nu am vorbit despre asta și am suprimat-o așa cum ar fi făcut-o majoritatea tinerilor”, a spus ducele de Sussex despre momentul pierderii mamei sale, conform sursei citate. Harry a mai spus că acest moment l-a lăsat „fără emoții”. Prințul a dezvoltat subiectul, spunând că „nu puteam să plâng, nu puteam simți, nu știam asta la momentul respectiv”.

Prințul Harry a vorbit și despre nevoia de a vorbi mai mult despre sănătatea mintală, cât și despre importanța terapiei. „Cu cât îi face pe oameni să se simtă mai inconfortabil, cu atât mai mult trebuie să vorbim despre asta”, a declarat ducele de Sussex. „Din păcate, ca majoritatea dintre noi, prima dată când te gândești cu adevărat la terapie este atunci când stai întins pe podea în poziția fetală și probabil că îți dorești să te fi ocupat înainte de unele dintre aceste lucruri”, a mai spus el, referitor la terapie și sănătatea mintală.

Sursa foto: Facebook

