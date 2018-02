Direcția Silvică Suceava a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 350 de milioane de lei, mai mare cu 70 de milioane de lei față de cea din anul precedent care a fost de 280 de milioane de lei, a anunțat luni șeful instituției, Sorin Ciobanu. Profitul Direcției Silvice Suceava s-a cifrat în 2017 la 128 de milioane de lei față de 103 milioane în 2016 adică mai mare cu 20%.

Sorin Ciobanu a precizat că instituția pe care o conduce a înregistrat anul trecut depășiri la toți cei 15 indicatori prevăzuți în bilanț. Astfel la ”împăduriri” s-a prognozat o suprafață de 1.840 de hectare și s-au realizat 1.985 de hectare, la ”tăieri de regenerare” s-au prognozat 10.000 de hectare și s-au realizat 12.000 de hectare, la ”venituri altele decât cele obținute din valorificarea lemnului” s-au previzionat 11,9 milioane de lei și s-au încasat 16,9 milioane, iar la ”venituri din valorificarea superioară a lemnului” s-au prognozat 64 de milioane de lei și s-au realizat 76 de milioane de lei. Sorin Ciobanu a precizat că pentru 2018 s-a previzionat o cifră de afaceri de 390 de milioane de lei și un profit apropiat de cel obținut în 2017. ”Asta în condițile în care în 2018 vom exploata cu 200.000 de metri cubi de masă lemnoasă mai puțin”, a subliniat șeful silvicultorilor suceveni. El a mai spus că evaluarea conducerii Direcției Silvice pe anul 2017 va fi făcută de RNP pe 22 februarie când va fi acordat coeficientul final.