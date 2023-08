În perioada 13-18 august 2023, în Parohia Pogorârea Sfântului Duh din Nicani, comuna Zamostea, în colaborare cu Școala Gimnazială Zamostea județul Suceava s-a desfășurat Programul Școala de vară ,,Copii și părinți altar”. Proiectul educațional-catehetic a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Sectorul teologic-educațional al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. ,,Au fost 6 zile binecuvântate, ne-am rugat împreună, am cântat , am participat la ateliere de cateheza, ateliere de scriere creativa , de pictura și desen, ateliere de jocuri , excursii la mănăstiri foc de tabăra, am avut invitați deosebiți. A fost ușor? Nu! A fost greu ! De ce sa mințim? Au fost 50 de copii în fiecare zi , de la cei de clasa a 3-a , până la elevi de liceu ,dar Maica Domnului , ocrotitoarea Taberei noastre , ne-a binecuvântat cu harul Sau și am reușit în toate .Ne-a trimis și oameni cu inima mare care au fost alături de noi pe tot parcursul celor șase zile. Mulțumim copii pentru curaj , răbdare, osteneala! Mulțumim părinților voștri buni care au răspuns chemării noastre ! Mulțumim Răzvan Amaritei , pentru ca ai pus atât de frumos în imagini povestea noastră! Mulțumim părinților tai pentru omul bun care ești și pentru toată jertfa ! Mulțumiri speciale pentru cei care au fost alături de noi , trup și suflet”, a adăugat preotul Vasile Ostaficiuc.

Ziua de luni, 14 iulie, a debutat cu o un atelier de scriere creativă – Scrisoarea fluviu închinată Maicii Domnului, Cântări și pricesne destinate Macii Domnului. În prima parte a zilei de marți a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri adresate preotului, iar în cea de-a doua, participanții, mai mari sau mai mici, au desfă­șurat activități de pictură, Maica Domnului.

Cea de-a treia zi a programului a fost dedicată unei vizite la Mănăstirea Bălinești, comuna Grămești , dar au avut loc și discuții despre Biserica de lemn din Nicani. Ne-am bucurat de prezența domnului consilier eparhial Cristi Hurjui de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, de puterea lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Soarelui și de frumusețea Pământului. Împreună, am pășit pe ,,potecă necălcată, pe rouă nescuturată” umplându-ne firea de pacea Harului, unde ruga parcă e mai rugă și unde ruga e „mulțumescu-Ți Părinte”, unde Stăpânul îți atinge creștetul într-un noian de Lumini în tihna Liturghiei, acolo unde foșnetul timpului printre codrii îți șoptește tainică chemare…

Cea de-a patra zi a fost cu adevărat specială pentru participanți, aceștia având ocazia să-i întâlnească pe reprezentanții regionali E-liberare, Centrul de Informare și Asistență în detectarea și notificarea cazurilor de trafic de persoane, dl. Vlad-Florin Tudosă, Liliana Orza.

Ziua a continuat cu susținerea catehezei intitulate: Ce face preotul în Sfântul Altar? Ce este Proscomidia și ce se săvârșește? acestea având ca scop evidențierea cunoștințelor religioase dobândite în aceste zile cu întâlniri rodnice, din cadrul școlii de vară.

Părintele i-a îndemnat pe copii să se împărtășească cât mai des cu Sfintele Taine pentru a se putea păstra curați și plăcuți lui Dumnezeu. A urmat un atelier de pictură pe rondele de lemn și realizarea Coroniței Maicii Domnului.

Numai prin astfel de acțiuni, în care își dau mâna BISERICA și ȘCOALA, copiii vor simți și vor înțelege că numai la umbra CRUCII vor găsi liniștea sufletească și bucuria de a trăi. Totodată vor descoperi și vor pricepe comorile minunate pe care ni le-au lăsat bunicii și străbunicii și în care se regăsesc CREDINȚA, NĂDEJDEA și DRAGOSTEA.

Din aceste comori, tinerii noștri, vor înțelege că nu se poate renunța la CRUCE deoarece după CRUCE urmează ÎNVIEREA.

În cea de-a cincea zi , pe lângă acumularea de noi informații acest proiect a îmbrăcat și o haină cultural-spirituală. În acest sens, s-a organizat o excursie tematică ,,Pe urmele Sfinților” sub atenția deosebită a domnului Bogdan Tunsu, de la Societatea TRANS CM, administrator Constantin Ungureanu. Îi mulțumim frumos pentru cuvintele minunate, duioase și fiindcă a zăbovit alături de noi să ne scriem povestioara.

Ce bucurie că ați fost alături de noi! Fie ca, de unde ați dăruit un gând bun, Dumnezeu să vă pună înzecit în inimă bucurie.

Prețuire și recunoștință!

Am pășit sfios cu conștiința vie că ne aflăm într-o grădină a raiului pământesc. Și într-un fel așa era. Pătrunsesem, într-un loc unde se concentrau toate luminile din inima lui Dumnezeu, care se revărsau reverențios în tot ceea ce era în jur: în gardul impunător care contura harta celui mai nimerit loc de primenire a sufletului, în cromatica inefabilă a florilor cu aromă de cer, dar mai ales în pâlcurile de preoți și călugări care intrau în biserică senini și tăcuți, eliberați de orice apăsare. Păreau, mai degrabă, un nesfârșit șir de furnici nevorbitoare. Am vizitat:

– Mănăstirea Putna;

– Muzeul Mănăstirii Putna;

– Mănăstirea Sihăstria Putnei;

– Mormântul IPS Părinte Pimen de la Mănăstirea Sihăstria Putnei;

– Chilia lui Daniil Sihastru;

– Mănăstirea Sucevița;

– Restaurantul Vatra Satului Marginea;

Şcoala de vară s-a încheiat într-o notă de poveste, în ziua a șasea am fost prezenți cu toții la un grătar și un foc de tabără. ,,A fost o seară frumoasă plină de emoție unde copiii împreună cu părinții s-au bucurat de acest moment unic.

Fiecare scânteie aprinsă pare să ne unească și să ne aducă mai aproape. Fiecare poveste rostită în jurul flăcărilor devine o amintire prețioasă. Focul de tabără are acest dar special de a ne aduce împreună. Aducerea împreună în jurul focului are un farmec special de uniune şi împărtăşire, de aducere la origini şi Sens existențial. Specific cultural, pentru poporul român, focul este identificat și cu vatra casei care, la rândul ei, este un simbol al tradiției, al dragostei și al statorniciei.

Toate, în folosul Credinței, Educatiei, Binelui și Ajutorării Semenilor.

Bucuria se măsoară în toți pașii pe care i-am făcut împreună spre Hristos! Părintele Ostaficiuc este un Om cu atât de multă căldură atât în inimă cât și în vorbele sale, un om ce oferă blândețe și bunătate ce rar mi-a fost dat să întâlnesc.

Au fost multe îmbrățișări, lacrimi de bucurie și de recunoștință. Mulțumim părinților că au făcut posibilă aceasta experienta pentru copii și ne revedem vara viitoare pentru o nouă călătorie spre Hristos!

Le mulțumesc elevilor prezenți la activitate și pentru toată osteneală adusă. Toate fotografiile și videoclipurile făcute pe parcursul evenimentului au fost realizate de Amariței Răzvan, elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Zamostea. Este pasionat de tot ceea ce face și o să observați asta în zâmbetul nelipsit, energia pozitivă și implicarea de pe parcursul evenimentului! Este un adevăr povestitor în imagini!

E greu sa punem în cuvinte toată recunoștință pe care o avem pentru tine! !” a spus prof. Cojocariu Ioana-Maria, consilierul educativ al Școlii Gimnaziale Zamostea.