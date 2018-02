În data de 22 februarie 2018, de la ora 14:00, la Muzeul Bucovinei din Suceava va avea loc lansarea proiectului „Entrepreneurship for doers – Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord – Est”. Prin acest proiect se pot obține finanțări nerambursabile în valoare de 40.000 de euro. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și implementat de Ioanida Turism, Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din întreprinderile Mici și Mijlocii Suceava si Asociația Generală a Profesioniștilor în Vânzări, în parteneriat cu Loop Operation.

Proiectul ”Entrepreneurship for doers – Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord – Est” are ca scop susținerea înființării a 45 de întreprinderi inovatoare și sustenabile, cu profil non – agricol, precum și a cel puțin 90 de noi locuri de muncă în zonele urbane din regiunea Nord Est. Acest lucru va fi posibil printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. La acest program vor lua parte 450 de persoane. Dintre acestea, 45 vor beneficia de finanțare nerambursabilă în cuantum de 178.000 lei, asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare și mentorat.

Pentru detalii suplimentare și confirmări pentru participarea la lansarea proiectului sunt puse la dispoziție numerele de telefon 0230.222.722 și 0740.136.979.