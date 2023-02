Proiectul <10 pentru folclor> demarat la Suceava în urmă cu opt ani și prin care se urmărește introducerea folclorului în școli, a ajuns la Botoșani. Proiectul a fost inițiat de realizatoarea tv Mihaela Zîna Bîrsan, de la <Intermedia>, și este susținut inclusiv de inspectorul școlar sucevean pentru arte, profesoara Loredana Ceică. Ambele au fost, astăzi, în studioul Radio Top. Mihaela Bîrsan a declarat: „Povestea trebuie să meargă mai departe. Mi-am asumat un scop pe termen mai lung și cred foarte tare în el, acela de a face din folclor un obiect de studiu de sine stătător, nu doar opțional, ca în prezent. Este o misiune de durată, care ne va lua ani de zile, dar cred cu tărie că este posibil acest lucru, mai cu seamă pe măsură de proiectul <10 pentru folclor> a crescut în anvergură, avem invitați din cît mai multe zone ale țării și tot mai multe persoane se arată interesate să preia povestea și să o dea mai departe”.

Realizatoarea tv a mai spus că la Botoșani beneficiază de ajutorul directoarei Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Iustina Irimia Cenușă, membră a grupului folcloric <Fetele de la Botoșani> și a adăugat: „Povestea are foarte mult potențial acolo. Am început din Tudora, de unde se trage și renumitul coregraf Aurelian Ciornei, Dumnezeu șă-l ierte. A fost foarte frumos felul în care s-au mobilizat oficialitățile, cum ne-au întimpinat. Am mai fost la Vorona, și sâmbătă vom fi la Dîngeni”. Mihaela Zîna Bîrsan a completat: „Cred cu tărie că Iustina va obține rezultate frumoase. La Tudora au participat artiști botoșăneni, iar noi am fost cu Ansamblul <Arcanul> al USV, mulțumită prorectorului Mihai Dimian, un om foarte implicat și dedicat acestui proiect, poliinstrumentistul Leonard Zamă, membru fondator al echipei <10 pentru folclor>, și maestrul coregraf Costinel Leonte. A fost mare bucuria oamenilor, dorința de reîntîlnire. Atmosfera a fost foarte caldă și a avut loc și o șezătoare pregătită de copiii din Tudora. Au fost prezenți și primarul, inspectorul școlar general, șefa Cancelariei prefectului și reprezentanți ai Consiliului Județean. I-am văzut vizibil interesați de poveste, dornici să o preia, și să o ducă în cît mai multe localități”.

La rândul său, profesoara Ceică a spus că a vorbit despre ambițiosul proiect cu inspectoarea pentru arte de la Botoșani, Diana Haralamb și a menționat: „Am abordat problema și cu inspectorul școlar general de-acolo și ne-a transmis că o va susține pe doamna Haralamb în implementarea opționalului”. Proiectul <10 pentru folclor> se desfășoară și în Maramureș și este pe cale să ajungă și la Iași.