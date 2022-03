Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, celelalte culte religioase ce activează pe raza județului, unități administrativ teritoriale, operatori economici și persoane fizice au pus la dispoziția refugiaților ucraineni 6.220 de locuri de cazare centralizate la nivelul Punctului de coordonare și comandă avansat integrat, în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit situației oferite de Prefectura Suceava miercujri, 9 martie erau ocupate doar 812 locuri adică puțin peste 10%. Mai sunt disponibile 5.408 de locuri.

