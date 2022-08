Astăzi, Organizația <Salvați Copiii> a deschis, la Suceava, unul din cele cinci centre de consiliere și informare pentru familiile refugiate din Ucraina, dat fiind faptul că județul nostru preia o mare parte din copiii care fug din calea războiului. La inaugurare au participat, printre alții, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, Maria Mădălina Turza, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, prefectul Alexandru Moldovan și comandantul ISU, Costică Ghiață. Noile centre au ca scop cazarea temporară sau semi-permanentă a familiilor din Ucraina. Refugiații vor beneficia de consiliere și informare, management de caz, consiliere psiho-socială, activități pentru copii și adolescenți, precum și de suport material și financiar. Prefectul Moldovan a spus: „Deschiderea Centrului de consiliere Suceava reprezintă un pas important. Sper să mergem împreună umăr la umăr, parteneri egali, și să reușim să ducem mai departe povara unei reușite izvorâte din suferință în diminețile reci ale unei frontiere care ne-a devenit pentru unii, o perioadă, și domiciliu, și loc de izbăvire”. Într-un comunicat transmis de <Salvați Copiii> se arată că echipele sale au fost din primul moment pe teren și au acordat copiilor și familiilor lor asistență umanitară complexă, de la materiale de prim-ajutor, hrană și pături până la asistență juridică și suport socio-emoțional. Potrivit autorităților naționale, dintre cei 1,7 milioane de cetățeni ucraineni care au intrat în România de la sfârșitul lunii februarie, 368.000 sunt copii. Dintre acești copii, au rămas în România aproape 37.000. În sistemul de protecție specială sunt integrați 220 de copii ucraineni.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings