La 31 decembrie, în județul Suceava erau înregistrați 12.379 de șomeri, cu 587 mai mulți decît la sfîrșitul lunii anterioare. Majoritatea lor, respectiv, 8.693 nu beneficiază de indemnizație. La nivelul județului, rata șomajului a crescut de la 5,08 la 5,34%, fiind cu 1,32% peste media națională. Potrivit statisticilor, la finele anului trecut, în România erau înregistrați 351.105 șomeri.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating