We all want people to laugh with

People to cry with

People to share experiences with

We have a real hunger for connectivity

This is coming together

Because nothing worth having is worth having alone

Alături de cine râzi? Alături de cine plângi? Alături de cine împărtășești experiențe unice? Alături de cine te simți conectat și autentic? Alături de o femeie specială din viața ta care îndrăznește să fie ea, care îndrăznește să spargă tiparele sociale, care îndrăznește să se simtă puternică și liberă, care îndrăznește să fie femeie și să reinterpreteze feminitatea într-un mod personal, confortabil ei și nu neapărat celorlalți. Nu este o perioadă ușoară să fii femeie, dar a fost vreodată?! Însă este o perioadă în care femeia este celebrată și în care femeia dă sensul unei comunități.

Lasă-te inspirat de colecția Primăvara ’22 Calvin Klein & invită acea femeie specială din viața ta, către care îți întorci gândurile bune și dragostea, să aleagă piesele care îi definesc feminitatea în stilul propriu.

Pentru acest sezon, Calvin Klein își propune să regândească conceptul de comunitate și să prezinte o campanie dedicată oamenilor autentici pe care îi întâlnești la orice pas, pe stradă, în fața casei sau în diverse scenarii urbane. Este vorba despre conexiune și unificare prin stilurile Calvin Klein.

Colecția Primăvara ’22 celebrează tot ce este mai bun în ADN-ul Calvin Klein: siluete minimaliste, pure și simple, dar care ies în evidență. Inspirate din item-uri iconice din trecut, cele mai clasice stiluri de arhivă ale brand-ului sunt reimaginate pentru uzul contemporan – fără a li se pierde esența care este vizibilă în culoare, linie și formă.

Reinterpretarea stilului specific aniilor ’90 – androgin, incluziv, ușor, fără efort – multifuncționalitate, design versatil, focus pe detalii, rescrierea regulilor simplității cu siluete minimaliste care permit libertatea de exprimare, celebrarea frumuseții naturale, sunt doar câteva dintre caracteristicile noii colecții Calvin Klein care este deja disponibilă în magazinele Calvin Klein din România.

Sărbătorește femeia în felul tău!