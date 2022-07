Renumitul arhitect Doru-Olaș Ghiocel se declară convins de faptul că, în cele din urmă, parcul de pe Mărășești, aflat în vecinătatea Catedralei din Suceava, va fi modernizat. Asta, pe motiv că localnicii s-au săturat de pavele. Arhitectul a declarat, pentru Radio Top: „E necesar să se refacă parcul de pe Mărășești. Trebuie să se refacă, fiindcă e o necesitate vitală a orașului. Făcând Casa Poporului, ne-am individualizat. Ne-am individualizat realizând lucruri care ne fac o nație. Indiferent, proastă ori bună, ne stabilizează ca nație. Așa și suceveanul, nu rămâne la stadiul de pavele. E altă determinare, altă structură, alt nivel”. Doru-Olaș Ghiocel a adăugat: „Când sucevenii vor ajunge la acel nivel de nație, vor simți că e nevoie ca de un bypass la o inimă slabă. O să fie nevoie de locul ăla, de parcul ăla de pe Mărășești. Cu siguranță va fi reabilitat în următorii ani”. În urmă cu doi ani, arhitectul Doru Olaș-Ghiocel, care este cetățean de onoare al Sucevei, a propus un proiect ambițios de modernizare a parcului de pe Mărășești, însă acesta nu s-a materializat. Proiectul lui viza și realizarea unui pasaj auto. În 2023, ar urma să se deruleze un proiect de reabilitare inițiat de municipalitate.

