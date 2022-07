Un cunoscut avocat sucevean și cadru universitar la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, a primit titlul de ”Cetățean de Onoare ” al comunei Cornu Luncii. Este vorba de Mihai Ștefănoaia fiu al satului Sasca Mare din comuna Cornu Luncii. El a primit onoranta distincție din mâna primarului Gheorghe Fron la Zilele Comunei care s-au desfășurat duminica, 3 iulie, în satul Brăiești. ”Este o mare cinste sa va înmânăm diploma de ”Cetățean de Onoare. Suntem mândri că avem și un avocat de nădejde născut în Sasca Mare. Este un fiu al satului cu care toată lumea se mândrește”, a spus Fron.

Mihai Ștefănoaia a mulțumit pentru cinstea de a fi desemnat ”Cetățean de Onoare” al comunei Cornu Luncii arătând că acest lucru nu numai că îl onorează maxim dar îl și responsabilizează. ”Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru această cinste. Mă onorează maxim dar mă și responsabilizează totodată. Am văzut, am reîntâlnit oameni cu care am copilărit, nostalgia, amintirile mi-au răvășit așa un pic sufletul. Cu emoție am venit aici la dumneavoastră. Doamna dirigintă vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Sunt rezultatul, sunt creația acestor locuri, sunt creația doamnelor învățătoare. La fel mulțumesc foarte mult domnilor profesori. Vă sunt veșnic recunoscător pentru participația dumneavoastră la ceea ce sunt astăzi. Domnule prorector Dimian sunt onorat să împart această scenă cu dumneavoastră aici și vă felicit pentru întreaga activitate. Domnule primar sunteți un om al faptelor. Felicitări pentru toate realizările. Ați pus accent pe mai puțină vorbă și pe mai multe fapte. În numele oamenilor, a gospodarilor din comuna Cornu Luncii vă mulțumesc pentru realizări și să vă dea Dumnezeu sănătate”, a transmis avocatul Mihai Ștefănoaia.