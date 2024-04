Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat că liberalii suceveni au depus liste de candidați în toate cele 114 de localități ale județului. Gheorghe Flutur a spus că PNL Suceava intră în aceste alegeri cu 2.024 de candidați. „Avem candidați foarte buni și plecăm optimiști la drum. Am fost primii care am depus candidaturile la Consiliul Județean Suceava și la Primăria Suceava”, a spus Flutur. El a arătat că până în momentul a parcurs în precampanie nu mai puțin de 92 de localități „Parcurgem localități din județ în fiecare zi, ne întâlnim cu organizațiile și cu foarte multă lume. Și pregătim începerea campaniei electorale pe 10 mai și, la Suceava, vom debuta cu lansarea candidaților și a programului lui Gheorghe Flutur, cu oferta liberală pentru Suceava”, a declarat liderul liberalilor Suceveni. El a precizat că este optimist în aceste alegeri și a mulțumit tuturor celor care au semnat pentru susținerea candidaților liberali. „Îi încredințez că vom face tot ceea ce am promis și le transmit sucevenilor să aibă încredere în candidații noștri. PNL este un partid serios și este pregătit și de această dată la startul de campanie și de această dată”, a precizat Flutur. El a subliniat faptul că PNL Suceava intră în aceste alegeri cu motoarele turate la maxim, administrația liberală având toate argumentele pentru a fi votată de suceveni.

