Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că decizia municipalității de eliminare a gardului viu este susținută de tot mai mulți cetățeni. El a spus că sînt Asociații de Proprietari care au solicitat ca soluția să fie aplicată și-n cartiere, nu doar pe bulevardul principal, așa cum se întîmplă în prezent.

Viceprimarul a precizat că în ultima vreme a fost desființat gardul viu din zona stației de autobuz de la Policlinica Areni, unde deja a fost însămînțat pămîntul cu gazon și se lucrează la noi căi de acces. Zilele acestea va fi eliminat gardul viu din zona parcului Universității.

Lucian Harșovschi a subliniat că în urma eliminării gardului viu poate fi observată fără probleme statuia „Bucuria Vieții” instalată în fața Policlinicii Areni. Statuia este amplasată acolo din 1977, fiind realizată de sculptorul Vladimir Predescu.