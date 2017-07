Bulevardul principal care traversează municipiul Suceava de la intrarea dinspre Botoşani până la ieşirea spre Fălticeni va fi supus unor lucrări de reabilitare pe porţiunile crăpate sau vălurite. Viceprimarul Lucian Harşovschi a anunţat miercuri că a emis deja ordinul de începere a lucrărilor şi că s-a început cu porţiunea din Burdujeni. El a arătat că bulevardul a fost modernizat în 2012 printr-un proiect cu fonduri europene finanţat prin Programul Operaţional Regional precizând că reabilitarea a fost recomandată de cei de la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamţ. Harşovschi a spus că se va lucra seara pentru a nu perturba traficul rutier.

„S-a început din zona cartierului Burdujeni. Frezăm suprafeţele vălurite şi crăpate. Ordinul pe care l-am dat este ca trei zile să se decoperteze ce e rău şi o zi să se asfalteze pentru a nu crea probleme în trafic. Lucrările se fac seara sau pe timp de noapte. În două zile s-a ajuns cu frezarea în zona fostului IRIC. Cea mai importantă porţiune de stradă care va fi refăcută este în Obcini în zona Rompetrol unde pe lângă că e foarte vălurită sunt şi foarte multe crăpături. Am rugat constructorul să fie foarte atent să nu se vadă petice. Nu trebuie să se simtă că strada a fost refăcută. Au fost avertizaţi să nu facă rabat de la calitate”, a declarat Harşovschi.

Viceprimarul a trecut în revistă lucrările de asfaltare care se execută în prezent pe raza municipiului Suceava exemplificând cu strada Scurtă, de Aleea Venus din zona Pieţei George Enescu sau de strada Slătioarei din Obcini, porţiunea cuprinsă între străzile Bistriţei şi Rulmentului. Lucian Harşovschi a mai amintit de parcările de reşedinţă de pe strada Florilor din Burdujeni, din George Enescu din zona Liceului cu Program Sportiv sau de pe strada Ciprian Porumbescu.