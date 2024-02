În cadrul celei de-a 71-a ediții a concursului Miss World, care se desfășoară în India până pe 9 martie 2024 (și a început pe 18 februarie), România este reprezentată de Ada Maria Ileana, o tânără în vârstă de 26 de ani care a reușit să captiveze atenția tuturor cu apariția sa senzațională, notează click.ro.

Cu o prezență încântătoare în India, Ada Maria Ileana a impresionat publicul și juriul cu un zâmbet perfect, o privire seducătoare și o ținută senzuală în nuanțe de roz. Tânăra a distribuit o imagine pe Instagram, evidențiind frumusețea și eleganța sa.

Originară din București, Ada Maria Ileana are un palmares impresionant în competițiile internaționale de frumusețe. A participat la evenimente precum Miss International 2022 în Japonia, Miss Tourism International 2018 în Malaezia și Miss Tourism World în China.

Cu o diplomă de Master în Științe Politice de la University College London și o licență în Studii de Securitate de la Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, Ada este pasionată de relații internaționale și diplomație, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/reprezentanta-romaniei-la-miss-world-2024-de-a-2343545.html