Vineri, 23 februarie 2024, Asociația Hope 4 Humanity a organizat dezbaterea publică „Vocea Tinerilor – împreună pentru o comunitate mai bună” la Suceava. Evenimentul a reunit aproximativ 100 de tineri din județ și a avut loc fără a fi afiliat vreunei culori politice.

Dezbaterea a fost organizată prin programele BucoviMEA și Generation EU, în parteneriat cu Asociația Studenților din Universitatea Suceava.

Programul Generation EU- Promotorii democrației europene este inițiat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Institutul European din România, Asociația GEYC- Group of the European Youth for Change, Asociația Young Initiative și Centrele Europe Direct Cluj, Iași, Craiova și Timișoara.

Proiectul BucoviMEA este dezvoltat de Hope 4 Humanity cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+, având ca scop analiza identității culturale bucovinene și dezvoltarea spiritului civic în rândul tinerilor din județul Suceava.

Scopul dezbaterii a fost de a facilita un dialog constructiv și de a identifica soluții concrete pentru implicarea activă a tinerilor în viața politică și civică. Reprezentanți ai unor instituții publice, precum Consilii Locale, Consiliul Județean și Parlamentul European, au acceptat invitația de a avea un dialog deschis cu tinerii.

Temele abordate au inclus:

Rolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun

Educația formală și non-formală – oportunități pentru tineri

Problemele cu care se confruntă tinerii din Suceava

Soluții concrete pentru un viitor mai bun

Tinerii au demonstrat dorință de implicare și o viziune clară pentru un viitor mai bun. Concluzia dezbaterii a fost că implicarea activă a tinerilor este esențială, iar dialogul deschis și colaborarea cu instituțiile și organizațiile neguvernamentale sunt cheile succesului.

Evenimentul a fost un succes și a reprezentat un prim pas important în consolidarea dialogului dintre tineri și decidenți. Asociația Hope 4 Humanity își propune să continue organizarea de acțiuni civice în viitor pentru a oferi tinerilor o platformă pentru a-și exprima opiniile și a se implica activ în construirea unei societăți mai bune.

Acest comunicat de presă este un rezumat al evenimentului.

