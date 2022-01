Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților are în atenție în acest an dezvoltarea rețelei de îngrijire la domiciliu la nivelul fiecărui oraș din județul Suceava, precum și înființarea unei asociații având drept obiective incluziunea socială, egalitatea de șanse și combaterea violenței în familie. Acest lucru a fost hotărât în ședința anuală a Adunării Eparhiale care a avut loc sâmbătă, 22 ianuarie, în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Calinic