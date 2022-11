În această zi a avut loc unul dintre cele mai improbabile evenimente din istorie. Evenimentul a fost anunțat cu acest mesaj, la ora 10 dimineața, mesaj compus de Lenin doar cu câteva minute înainte: „CĂTRE CETĂȚENII RUSIEI! Guvernul provizoriu a fost destituit…”

Însă ce s-a întâmplat în timpul nopții nu a fost o răscoală glorioasă a muncitorilor, nu a fost vorba de lupte de stradă, nici de un asalt asupra Bastiliei, ci doar de o lovitură ușoară și fără vărsare de sânge executată atât de discret încât aproape nimeni nu i-a rezistat și doar câțiva au știut că s-a întâmplat. Totuși, când s-a terminat, orașul Sankt-Petersburg și guvernul Rusiei erau în mâinile bolșevicilor.

Probabil că și cea mai neînsemnată rezistență ar fi putut schimba soarta acestei lupte. Bolșevicii preluaseră controlul doar pătrunzând în sedii și dându-i afară pe cei care se aflau la serviciu: oficii poștale, gări, bănci, poduri și centre de comunicații și-au schimbat directorii fără nici un foc de armă. Când a sosit dimineața, doar Palatul de Iarnă rămăsese sub controlul prim-ministrului, Aleksandr Kerenski, și al guvernului provizoriu.

Lăsându-i în urmă pe membrii cabinetului său, Kerenski a plecat din Sankt-Petersburg cu mașina, deghizat, căutând trupe care să apere guvernul. La Pskov a convins câteva unități de cazaci, din Corpul III de Cavalerie, să îl însoțească, dar când soldații au descoperit că nici o altă unitate nu li se va alătura, l-au părăsit la două ore distanță de capitală.

Fără trupe suficiente pentru a cuceri Palatul de Iarnă, deși acesta era slab apărat, bolșevicii au ordonat artileriei Fortăreței Petru și Pavel să tragă asupra clădirii. Din 35 de obuze trase, două și-au atins ținta, provocând pagube minore. „Asaltul” asupra Palatului, descris mai târziu de către istoricii bolșevici ca fiind evenimentul epic al unei mari revolte populare (numită Revoluția din Octombrie, deoarece în Rusia încă se mai folosea calendarul pe stil vechi, cel iulian), a avut loc în noaptea aceea abia după ce majoritatea apărătorilor descurajați – cadeți la vârsta adolescenței – simțind că întăririle nu aveau să apară, fugiseră pe furiș, și doar atunci pentru că, așa cum scria George Kennan, „cineva lăsase din neatenție ușa din spate deschisă”.

În capitala Rusiei, cel puțin, prima zi a luptei pentru putere se încheiase cu succes, chiar dacă nu eroic, pentru bolșevici. În alte locuri nu a fost la fel de ușor – acolo unde existau forțe de rezistență, acestea au învins de cele mai multe ori – însă autoritățile, civile sau militare, nu au fost prea hotărâte să se salveze. Așa că improbabilul a devenit realitate. În câteva săptămâni, în majoritatea orașelor din centrul Rusiei, bolșevicii, cu doar 25 000 de membri în toată țara, puseseră mâna pe putere în numele a 100 de milioane de ruși, dintre care majoritatea nu auziseră vreodată de bolșevici.

Nimeni nu a plâns sfârșitul guvernului provizoriu. Veniseră la putere în vremuri nesigure, în vidul lăsat de căderea monarhiei, în februarie. Nu puteau să guverneze o Rusie ce devenise greu de controlat din cauza nenumăratelor probleme aduse de război, sărăcie, inflație, greve și revolte.

Un martor ocular al evenimentelor din acea zi a fost John Reed, căruia i-a plăcut ceea ce a văzut. Mai târziu, în „Zece zile care au zguduit lumea”, amintea cum se simțise în dimineața următoare: „Acum mai era de cucerit Rusia cea mare și apoi lumea întreagă. Avea Rusia să îi urmeze și să se ridice? Și lumea – ce se va întâmpla cu ea? Popoarele se vor ridica și ele, ca o maree roșie mondială? Deși era 6 dimineața, noaptea era încă apăsătoare și rece. Se zărea doar o paloare ușoară, nepământeană care se furișa pe străzi estompând focurile de veghe, umbra unui teribil răsărit cenușiu care se întindea peste Rusia.”

Tot la 7 noiembrie:

1783: Ultima execuție prin spânzurare cu public din Anglia are loc când falsificatorul John Austin este executat la Tyburn.

1805: Exploratorii Lewis și Clark devin primii americani care traversează America de Nord și ajung pe Coasta de Vest.

1867: Omul de știință polonez Marie Curie (născută Sklodowska) se naște în Varșovia.

1913: Se naște filosoful și romancierul francez Albert Camus.

Geo Alupoae, critic de teatru.