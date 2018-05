Cea mai mare noapte a modei, Met Gala, a avut loc anul acesta în 7 mai. De fiecare dată este momentul perfect pentru ca cele mai în vogă vedete ale momentului să poarte ținute ale marilor designeri, încadrate într-o temă care să le pună la bătaie creativitatea, notează click.ro.

Denumit „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”, evenimentul din acest an, de la New York, a devenit un dialog dintre modă și religie. Pentru a stimula motorul creativ al designerilor și pentru a le vedea pe vedete așa cum nu au mai apărut vreodată, gala din acest an a devenit locul perfect pentru afișarea unor ținute spectaculoase, controversate și a unor atitudini pe măsură. Rihanna (30 de ani) a avut una dintre cele mai privite și comentate apariții, potrivit sursei citate.

