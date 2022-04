Robert Turcescu revine în televiziune, la B1 TV, chiar postul unde a recunoscut că a lucrat ca locotenent colonel sub acoperire, în 2014. El a făcut, pe atunci, autodenunţul în emisiunea Sorinei Matei, după ce a publicat o serie de documente pe blogul personal, notează click.ro.

Robert Turcescu s-a desconspirat în direct, acum opt ani, la emisiunea Sorinei Matei, de la postul B1 TV. Acum, el revine în televiziune, la acelaşi canal, cu show-ul “Sub semnul întrebării”, notează paginademedia.ro. Noua sa emisiune va avea acelaşi nume ca cel al programului pe care îl realiza şi în 2014, doar că acum diferă intervalul orar în care va fi difuzată. Turceascu va apărea pe post între orele 16 şi 18, nu în Prime-Time, mai scrie sursa citată.

Emisiunea lui Turcescu va lua locul show-ului “Se întâmplă acum”, al lui Tudor Barbu, care a devenit director al postului TVR 3.

În textul intitulat “Mărturisire şi spovedanie”, Turcescu scria şi de ce a decis să facă totul public.

„Da, am fost lt.-colonel sub acoperire. Public mai jos câteva dintre statele de plată, cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales să nu-l trădez pe bunul Dumnezeu şi să fac această mărturisire publica. Refuz să fiu Iuda în faţa lui Christos, chiar dacă astăzi, celor ce vor citi şi vor vedea acest text poate ca nu le va fi foarte clar ce se întâmplă. Rugaţi-vă pentru mine şi cu mine să fim iertaţi şi izbăviţi. Sunt pregătit sa îndur oprobiul public, îl merit, dar sper sa avem parte de legi si de judecători drepti. Cu Dumnezeu înainte şi va fi bine! Vă cer iertare tuturor!”, a fost mesajul lui Robert Turcescu.

