Nicoleta, soția lui Romică Țociu, a trecut printr-un calvar! Diagnosticată cu cancer la sân, femeia s-a luptat luni bune cu boala, pe care a reușit să o învingă anul trecut. Dar, amintirile dureroase au rămas adânc întipărite în mintea soției simpaticului artist, notează click.ro.

“Am trecut peste perioada grea, îi mulţumesc Lui Dumnezeu. Am fost lângă ea. Ea este universul copiilor, noi am mers în continuare. Îţi dai seama cum am jucat eu, cum am luptat cu mine. E cea mai mare luptătoare pe care am văzut-o”, a spus Romică Ţociu la “Acces Direct”, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/romica-tociu-declaratii-emotionante-despre-sotia-care-s-luptat-cu-cancerul-este