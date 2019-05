Rona Hartner a fost diagnosticată în Franța cu embolie pulmonară din pricina căreia și-a anulat toate concertele pentru următoarea perioadă, informează click.ro.

„Dragilor, veștile apar încetul cu încetul. Am aflat că am o embolie pulmonară și nu o să pot să ajung la Sala Palatului pe 25 mai. Am embolie pulmonară și nu e de glumă.”, a spus ea în ultimul live pe Facebook.

