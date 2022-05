Se anunță a fi o vară efervescentă pentru iubitorii de muzică live! We Love Music Festival, cel mai tare festival experiență al verii 2022 aduce pe scenă nume sonore din muzica românească și internațională. Pe scena festivalului va urca, printre alții, Ronan Keating, care a făcut istorie în muzica internațională cu super hituri precum „If Tommorow Never Comes”, „When You Say Nothing at All” și multe altele, notează click.ro.

Ai de gând să vizitezi câteva atracții turistice în timp ce vei fi aici în această vară?

Mi-ar plăcea dacă există timp, dar din nou, cred că va fi doar o vizită foarte scurtă, din păcate.

Care este un mesaj pe care l-ai transmite fanilor tăi români și care te vor aștepta cu nerăbdare la We Love Music Festival?

După ultimii doi ani grei pentru noi toți, este grozav să ne putem întoarce în sfârșit pe scenă și să cânt live. Cred că toată lumea se va distra de minune la festivalul We Love Music. Titlul festivalului spune totul!

Ce te-a făcut să vrei să devii muzician?

Am crescut cu patru frați mai mari, așa că în casă cânta mereu muzica. Toți aveau gusturi diferite, așa că a fost o educație muzicală grozavă pentru mine. Nu am fost grozav la școală, dar am știut întotdeauna că vreau să încerc și să fac o carieră în muzică.

Pe lângă Ronan Keating, pe scena festivalului vor urca peste 30 de artiști români și internaționali, nume sonore precum ATB, Jay Sean, Outlandish, Ricchi e Poveri, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, La Familia, Lou Bega, Dr Alban, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton ex. Pussycat Dolls, Class, LA, Body & Soul, Sweet Kiss, Alessandro Canino, Giorgio Ciabattoni și alții. Gazdele evenimentului vor fi reputatul om de radio și TV Liana Stanciu și îndrăgitul artist și MC Nick de la N&D.

