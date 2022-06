În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:35, un bărbat de 30 ani, din orașul Siret, care conducea autoturismul pe str. Ștefan Petriceicu Vodă, din localitate, a pierdut controlul direcției de mers, a părăsit partea carosabilă, intrând într-un cap de pod.

În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a pasagerului dreapta față, respectiv a unei minore de 7 ani.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul de boli cronice Siret unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de „Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice ” și ,,Vătămare corporală din culpă”, fapte prevăzute și pedepsite de art. 336 alin.1 și art. 196 alin. 1 din Codul Penal, cu aplicarea art. 38 alin1 din Codul Penal. cercetările fiind continuate de lucrătorii Formațiunii Rutiere Siret.