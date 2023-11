Primăria municipiului Suceava este pregătită să majoreze salariile celor de la societatea de transport public local (TPL). Primarul Ion Lungu a declarat că a primit vizita reprezentanților sindicatului din TPL care au cerut majorarea cu 20% a salariilor. El a spus că întotdeauna a fost de acord cu majorarea salariilor la TPL ”pentru că au salarii relativ mici” doar că trebuie găsită baza legală. ”Eu întotdeauna am spus da pentru majorare pentru că au o mare responsabilitate acolo. Sunt de acord să le majorăm salariile pentru că au salarii relativ mici și pentru că au responsabilitate mare dar lucrul cel mai important e să găsim baza legală. Ei sunt legați de contractul colectiv de muncă pe ramură acolo unde sunt anumite limitări astfel încât nu putem crește oricum și oricât salariile de acolo. Dar o să discutăm cu directorul pentru că am mai făcut acest lucru și am găsit fondurile necesare. Lucrurile merg bine acolo la TPL”, a declarat Ion Lungu.

